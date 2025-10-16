پخش زنده
بیش از پانصد تن از ورزشکاران آذربایجانغربی به هفتمین المپیاد ورزشی استعدادهای برتر کشور اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت : مراسم بدرقه استعدادهای ورزش آذربایجانغربی برای اعزام به هفتمین المپیاد ورزشی استعدادهای برتر کشور با ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام برگزار شدو در کل ۵۱۵ ورزشکار پسر و دختر به این المپیاد اعزام میشوند .
بیرامی گفت : این المپیاد در ۳۰ رشته ورزشی در ۳۱ استان کشور از تاریخ ۲۴ مهر تا ۴ آبان برگزار میشود و آذربایجانغربی هم میزبان دو رشته ورزشی است .
مدیر کل ورزش و جوانان استان هدف از این اقدام را کشف استعدادهای برتر ورزشی و پشتوانه سازی تیمهای ملی برای مسابقات ملی و بین المللی عنوان کرد.