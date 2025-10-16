مجری طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی گفت: نگهداشت نرخ تولید میدان پارس جنوبی، پیشگیری از مهاجرت گاز، مدیریت تراز گازی و تأمین بخش قابل‌توجهی از بنزین مورد نیاز کشور از جمله اهداف راهبردی اجرای طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، نقش طرح فشارافزایی پارس جنوبی در مدیریت تراز گازی کشور در سال‌های آینده را مؤثر دانست و گفت: تأمین منابع مالی این طرح ملی باید در دستور کار قرار گیرد.

تورج دهقانی اظهار کرد: ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان، سومین تولیدکننده و چهارمین مصرف‌کننده گاز طبیعی در جهان شناخته می‌شود و لازم است به‌منظور بهره‌مندی بهینه از این ظرفیت، منابع مورد نیاز با اولویت‌بندی دقیق تخصیص یابد.

وی به ضرورت نقش‌آفرینی انجمن‌های تخصصی فعال در صنایع نفت و گاز به‌عنوان بازوی مشاور در این حوزه اشاره کرد و گفت: طرح فشارافزایی نقش مؤثری در مدیریت تراز گازی کشور طی سال‌های پیش‌رو دارد و باید تأمین منابع مالی این طرح ملی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه هزینه‌کرد به‌منظور بهبود و ارتقای صنعت گاز نسبت به گذشته به مراتب سخت‌تر و سنگین‌تر شده است، افزود: با توجه به گذشت بیش از دو دهه از آغاز برداشت گاز از پارس جنوبی و استمرار روند فزاینده مصرف گاز در کشور، اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که به‌منظور تحقق طرح فشارافزایی، هیچ درنگی جایز نیست.

طرح فشارافزایی گاز پارس جنوبی افزون بر نقش مؤثر در مدیریت تراز گازی کشور، بیش از ۱۷ هزار فرصت شغلی مستقیم و ۵۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کرده و زمینه ارتقای سطح دانش و توانمندی شرکت‌های ایرانی و حمایت از تولید داخل را بیش از پیش فراهم می‌کند.