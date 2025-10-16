به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت تا ۲۸ مهر در ۳۸ رشته با حضور بیش از ۷۰۰ نفر از نخبگان مهارتی به میزبانی اصفهان ادامه دارد.

این رویداد با هدف همسان‌سازی استاندارد‌های آموزشی کشور با معیار‌های جهانی ،زمینه‌ساز حضور جوانان در رقابت‌های های جهانی است .

برگزیدگان این دوره از مسابقات به عنوان نمایندگان شایسته جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی مهارت (۲۰۲۶ شانگهای چین) حضور خواهند یافت.