بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران با حضور بیش از ۷۰۰ شرکت کننده در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت تا ۲۸ مهر در ۳۸ رشته با حضور بیش از ۷۰۰ نفر از نخبگان مهارتی به میزبانی اصفهان ادامه دارد.
این رویداد با هدف همسانسازی استانداردهای آموزشی کشور با معیارهای جهانی ،زمینهساز حضور جوانان در رقابتهای های جهانی است .
برگزیدگان این دوره از مسابقات به عنوان نمایندگان شایسته جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی مهارت (۲۰۲۶ شانگهای چین) حضور خواهند یافت.