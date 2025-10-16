شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در تازه‌ترین گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از رشد قابل‌توجه درآمد و افزایش حجم تولید نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، درآمد عملیاتی پتروشیمی بوعلی سینا از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴ تا پایان شهریور به ۴۶۱ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال (۴۶.۱ همت) رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در مدت مشابه پارسال ۳۵۱ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال بوده است. این داده‌ها حاکی از رشد حدود ۳۱ درصدی درآمد در نیمه نخست امسال است، رشدی که از بهبود شرایط تولید، افزایش ظرفیت صادراتی و ثبات نسبی در زنجیره تأمین خوراک ناشی شده است.

این روند صعودی در بخش تولید نیز مشاهده می‌شود؛ تولید کل از ابتدای امسال تا پایان شهریور به یک میلیون و ۶۴ هزار و ۳۹۳ تن رسیده است که در مقایسه با یک میلیون و ۴۵ هزار و ۴۹۷ تن مدت مشابه پارسال، افزایشی در حدود ۱.۸ درصد را نشان می‌دهد. این رشد در حالی رقم خورده که در نیمه نخست سال، صنعت پتروشیمی کشور با چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های انرژی، شرایط اضطراری و تعمیرات دوره‌ای مواجه بوده است.

پتروشیمی بوعلی سینا در شهریور امسال نیز عملکردی قابل‌توجه به ثبت رسانده است. این شرکت تنها در این ماه موفق به کسب ۵۱ هزار و ۸۵۷ میلیارد ریال (۵.۱ همت) درآمد عملیاتی شده است. از سوی دیگر، تولید شهریور نیز ۱۷۴ هزار و ۱۲۸ تن گزارش شده که نسبت به ۱۴۵ هزار و ۵ تن مدت مشابه پارسال، رشدی حدود ۲۰ درصدی و نسبت به ۱۶۶ هزار و ۱۸۹ تن تولید مرداد، افزایشی نزدیک به ۵ درصد داشته است.