باحضور رئیس جمهور ، آیین افتتاحیه چهارمین کنگره بین المللی راه نجات، نهج البلاغه و حکمرانی علوی با حضور فرهیختگانی از بیست و پنج کشور در اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر مرکز تحقیقات نهج البلاغه اصفهان گفت: در این کنگره بین المللی فرهیختگان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه از سراسر کشور‌های اسلامی حضور دارند.

حجت الاسلام علی اکبر بیگی، اختتامیه این کنگره بین‌المللی را ۲۱ آبان بیان کرد و افزود: حقوق و حکمرانی علوی، اقتصاد و حکمرانی علوی، مدیریت و حکمرانی علوی، سیاست و حکمرانی علوی، تربیت، روانشناسی و حکمرانی علوی، جهاد، مقاومت و حکمرانی علوی، جامعه، فرهنگ، رسانه و حکمرانی علوی، فقه و حکمرانی علوی، موعظه، نصیحت و حکمرانی علوی و هوش مصنوعی و حکمرانی علوی از محور‌های برگزاری این کنگره است.

وی گفت: تاکنون ۳۲۰ مقاله از کشور‌های ایران، پاکستان، روسیه، ترکیه، مالزی، عراق، ایتالیا، لبنان، کویت و تاتارستان به دبیرخانه این دوره از جشنواره ارسال شده است.

مدیر مرکز تحقیقات نهج البلاغه اصفهان افزود: آخرین فرصت ارسال اثر به به این دوره از کنگره تا ۳۰ مهرماه اعلام شده است.

حجت الاسلام علی اکبر بیگی تاکید کرد: قرار است از بین مقاله‌های ارسالی حدود ۵۰ اثر برتر برای انتشار در نشریات علمی انتخاب شوند.

وی گفت: در دوره سوم کنگره مقالات ارسالی در ۸ جلد منتشر شد.