به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد (یوناما) گزارش‌های موثقی از تلفات سنگین افراد غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، در نتیجه درگیری‌ها میان نیرو‌های امنیتی مقامات حاکم افغانستان و نیرو‌های نظامی پاکستان دریافت کرده است و از اعلام آتش بس میان دو طرف استقبال می‌کند.

یوناما افزود: تاکنون بیشترین آمار تلفات غیرنظامیان در شهرستان «اسپین بولدک» استان قندهار به ثبت رسیده است و آمار فعلی نشان می‌دهد که حداقل هفده غیرنظامی کشته و سیصد و چهل و شش نفر دیگر زخمی شدند همچنین در درگیری‌های مشابه، یک غیرنظامی در مناطق مرزی استان‌های پکتیکا، پکتیا، خوست و هلمند کشته و پانزده غیرنظامی دیگر زخمی شدند.

یوناما از تمامی طرف‌ها خواسته است به تنش‌ها پایان دهند تا از افراد غیرنظامی حفاظت صورت گیرد و از تلفات بیشتر جانی جلوگیری شود.