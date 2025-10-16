گروه نجات دریایی بندر نوشهر در کمتر از چند دقیقه پس از دریافت پیام اضطراری یک کشتی ایرانی، به مصدوم خدمه آن رسیدند و وی را برای درمان به بیمارستان منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران از انجام عملیات نجات فوری برای خدمه مصدوم یک کشتی تجاری در بندر نوشهر خبر داد.

کیا کجوری گفت: مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بندر نوشهر عصر دیروز پس از دریافت پیام اضطراری از کشتی ایرانی «لیمازاک»، بلافاصله شناور ناجی ۶ را به موقعیت کشتی در لنگرگاه بندر اعزام کرد.

وی افزود: این پیام اضطراری مبنی بر نیاز فوری به امدادرسانی پزشکی برای یکی از خدمه کشتی بود که از ناحیه دست دچار مصدومیت شده بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران تصریح کرد: با اقدام سریع گروه امداد و نجات، خدمه مصدوم بلافاصله تحت درمان فوری قرار گرفت و برای ادامه مداوا به بیمارستان منتقل گردید.

کیا کجوری در پایان تأکید کرد: مراکز هماهنگی نجات دریایی و گروه‌های عملیاتی جستجو و نجات بنادر نوشهر و فریدونکنار به‌صورت شبانه‌روزی و از طریق شماره تماس ۱۵۵۰ آماده ارائه خدمات به دریانوردان و هموطنان در شرایط اضطراری هستند.