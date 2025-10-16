پخش زنده
اقامتگاه بومگردی به همت شهروند مرودشتی در روستای شیرمحمدی کامفیروز راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شکراله نعمتی مدیر بومگردی گفت: برای نخستین بار اقامتگاه بومگردی به همت میراث فرهنگی در روستای شیرمحمدی کامفیروز راه اندازی و زمینه حضور گردشگران در این منطقه فراهم شد.
وی افزود: کمبود آب و خشکسالیهای اخیر سبب شد کشت برنج را رها کنم و به ایجاد اقامتگاه بوم گردی روی بیاورم.
شکراله نعمتی بیان کرد: راه اندازی این اقامتگاه زمینه اشتغال را برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۵ نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد کرده است.
روستای شیرمحمدی در فاصله ۸۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.