به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شکراله نعمتی مدیر بومگردی گفت: برای نخستین بار اقامتگاه بومگردی به همت میراث فرهنگی در روستای شیرمحمدی کامفیروز راه اندازی و زمینه حضور گردشگران در این منطقه فراهم شد.

وی افزود: کمبود آب و خشکسالی‌های اخیر سبب شد کشت برنج را رها کنم و به ایجاد اقامتگاه بوم گردی روی بیاورم.

شکراله نعمتی بیان کرد: راه اندازی این اقامتگاه زمینه اشتغال را برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۵ نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد کرده است.

روستای شیرمحمدی در فاصله ۸۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.