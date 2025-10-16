معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: مشهد به‌عنوان مرکزی ارزشمند برای توزیع انواع محصولات صنایع دستی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در نشست تخصصی معاونت صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی با حضور مریم جلالی دهکردی معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در استانداری خراسان رضوی ، راهکار‌های تقویت تولید و صادرات زیورآلات سنتی و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در خراسان رضوی بررسی شد.

مریم جلالی دهکردی در این جلسه بر ضرورت تخصیص بهینه اعتبارات تبصره ۱۵ و هزینه‌کرد صحیح آن برای تقویت کارگاه‌های تولیدی و تحریک بازار خرید تاکید کرد .

وی با بیان این‌که ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد مشهد به‌عنوان قطب توزیع صنایع دستی کشور مورد توجه قرار گیرد افزود: این شهر به‌عنوان مرکزی ارزشمند برای توزیع انواع محصولات صنایع دستی است.

رضا جمشیدی معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست بر لزوم ساده‌سازی قوانین و رفع موانع موجود به‌منظور تسهیل تولید و صادرات صنایع دستی تاکید کرد.

سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: این نشست گامی مهم در راستای حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی و تقویت جایگاه مشهد به‌عنوان یکی از مراکز کلیدی این حوزه در کشور به شمار می‌رود.