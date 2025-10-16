به همت مشاوران مراکز بهداشتی و فعالان حوزه جمعیت در استان اصفهان،امسال ۲۲۰ مادر از سقط عمدی جنین خود منصرف شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس گروه سلامت مادران مرکز بهداشت استان اصفهان در حاشیه اولین همایش سراسری حفظ حیات جنین با بیان اینکه تعداد سقط های عمدی جنین در کشور رو به کاهش است گفت: این تعداد انصرافی از بین ۲۹۷ مادر متقاضی سقط جنین عمدی بوده است.

نادیا رحیمی با بیان اینکه در این همایش، ۷۰۰ پژوهشگر حوزه جمعیت از سراسر کشور درباره راهکارهای عملی حفظ حیات جنین تبادل نظر کردند، افزود : دراستان از سال ۱۴۰۲ تاکنون از ۹۶۰ مادر متقاضی سقط عمدی جنین، ۷۳۲ مادر منصرف و ۳۹۷ نفرشان نوزادشان متولد شده اند.

وی گفت: ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی سقط عمدی، تحلیل عوامل فرهنگی و نقش آموزش در پیشگیری، اصول فقهی و حقوقی حفظ حیات جنین( بحث بر قوانین شرعی و بین‌المللی، با تأکید بر حمایت از حقوق کودک پیش از تولد) رویکردهای پزشکی و پیشگیرانه، راهبردهای های بهداشتی برای کاهش سقط‌های خودبه‌خود و مدیریت موارد پرخطر، پیامدهای روانی سقط و حمایت خانواده، تمرکز بر سلامت روان مادران و برنامه‌های مددکاری اجتماعی همچنین سیاست‌گذاری ملی برای فرزندآوری از جمله پیشنهاد طرح‌های حمایتی مانند تسهیلات مالی و مشاوره ژنتیک از موضوع های مطرح شده در این همایش ملی دوره بود.

مواد ۵۳ تا ۶۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ،به موضوع سقط جنین اشاره دارد.

براساس مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی ،سقط جنین عمدی ، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه فعالیت می شود.