ادارهکل هواشناسی استان مرکزی: پایداری نسبی جو حداقل تا ۵ روز آینده تداوم دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیشبینی وضعیت هوای استان مرکزی به گفته رضا مرادی، کارشناس ادارهکل هواشناسی استان مرکزی بدین شرح است:
بررسی آخرین خروجی مدلهای پیش یابی وضع هوا حاکی از پایداری نسبی جو طی روزهای آتی (حداقل ۵ روز آینده) است.
بر این اساس وضعیت هوای استان بیشتر صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد و در مناطق مستعد در بعضی ساعات غبار محلی و کاهش نسبی کیفیت هوا پیش بینی میشود.
فردا (جمعه) به دلیل عبور موج کم دامنه تراز میانی جو از نواحی شمالی کشور مقداری ابرناکی هوا افزایش خواهد داشت.
با توجه به خروجی فعلی، حداقل تا پایان هفته آینده سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.
بررسیها حاکی از روند کاهشی دما در استان میباشد و بتدریج دمای هوا کاهش خواهد یافت؛ به طوری که در روزهای اولیه هفته آینده در مناطق سردسیر استان دمای کمینه به حوالی صفر درجه سانتیگراد خواهد رسید.