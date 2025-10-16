پخش زنده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روابط عمومی سپاه کربلای مازندران از متلاشی شدن بزرگترین شبکه قاچاق سوخت شمال کشور با حجم بیش از ۲ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد.
در اطلاعیه روابط عمومی سپاه کربلای مازندران آمده است: سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه، در ادامه اقدامات هوشمندانه خود برای صیانت از سرمایههای ملی، این شبکه گسترده قاچاق را شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی مورد ضربه قرار دادند.
بر اساس این گزارش، این شبکه قاچاق متشکل از قاچاقچیان استانی و کشوری، فروشندگان فرآوردههای نفتی، پیمانکاران حمل سوخت، رانندگان حمل سوخت و پرسنل جایگاههای سوخت بوده است.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است: اقدامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای شناسایی و برخورد با مفاسد کلان اقتصادی و متجاوزان به بیتالمال با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
هموطنان میتوانند گزارشات خود را به سامانههای خبری ۱۱۴ اطلاع رسانی کنند.