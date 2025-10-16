به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سرهنگ صادقی اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش حوادث رانندگی، پلیس راهور استان بوشهر با تمام ظرفیت عملیاتی خود، طرح برخورد با تخلفات مهم و حادثه‌ساز را در سطح شهر‌های استان اجرا می‌کند.

وی افزود: در این طرح، مأموران راهور با حضور فعال در نقاط پرتردد و حادثه‌خیز، نسبت به شناسایی و اعمال قانون در خصوص تخلفاتی، چون استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، عدم استفاده از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی، سرعت غیرمجاز، مخدوش بودن یا فقدان پلاک اقدام خواهند کرد.

صادقی درباره نحوه برخورد با متخلفان گفت: در صورت مشاهده تخلفات مذکور، مأموران ضمن صدور برگ جریمه بر اساس جدول جرائم رانندگی، نسبت به توقیف ساعتی یا روزانه وسیله نقلیه اقدام خواهند کرد. این توقیف می‌تواند بسته به نوع تخلف و سابقه راننده، از چند ساعت تا ۷۲ ساعت ادامه داشته باشد.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر با هشدار جدی به رانندگان متخلف افزود: پلیس با هیچ‌گونه تخلفی مماشات نخواهد کرد. هدف ما صرفاً جریمه نیست، بلکه حفظ جان شهروندان و ایجاد نظم در عبور و مرور شهری است.

وی یادآور شد: از رانندگان انتظار می‌رود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در اجرای موفق این طرح مشارکت داشته باشند. رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از تجهیزات ایمنی و توجه به هشدار‌های پلیس، ضامن سلامت خود و دیگران است.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر گفت: پلیس راهور استان بوشهر امیدوار است با اجرای این طرح و همکاری شهروندان، شاهد کاهش چشمگیر تخلفات و افزایش آرامش و ایمنی در معابر شهری باشیم.