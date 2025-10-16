به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: آثار این جشنواره در دو بخش رقابتی و نمایشگاهی ارائه شد.

معصومه حدادی افزود: در بخش رقابتی، خوشنویسان جوان ۱۸ تا ۴۰ سال در قالب رقابت کارگاهی به خلق اثر پرداختند و همزمان نمایشگاهی از آثار منتخب نیز در محل برگزاری دایر شد.

او با بیان اینکه این جشنواره با هدف پاسداشت هنر اصیل ایرانی اسلامی برگزار شد تصریح کرد: نفرات برتر این جشنواره به مرحله کشوری راه یافتند.