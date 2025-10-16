پخش زنده
امروز: -
دولت پاکستان در پی کاهش بهای جهانی نفت، از کاهش موقت قیمت فرآوردههای نفتی خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دنیا نیوز»؛ این تصمیم که بر اساس بازبینی دو هفتهای قیمتها و با توصیه «اداره تنظیم مقررات نفت و گاز» (OGRA) اتخاذ شده، بخشی از تلاش اسلامآباد برای کنترل تورم و کاستن از فشار هزینههای سوخت بر شهروندان است.
وزارت دارایی پاکستان اعلام کرد: قیمت بنزین ۵.۶ روپیه در هر لیتر کاهش یافته و نرخ جدید آن ۲۶۳ روپیه و تعیین شده است. همچنین قیمت گازوئیل نیز با کاهش ۱.۳ روپیه به ۲۷۵ روپیه رسیده است.
کارشناسان اقتصادی در اسلامآباد میگویند که این اقدام همسو با روند نزولی اخیر قیمت نفت خام در بازارهای جهانی است، با این حال بهای سوخت در پاکستان همچنان در سطحی بالا قرار دارد و بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف هزینه انرژی میشود.
تحلیل گران هشدار میدهند که با وجود این کاهش، اختلاف نرخ سوخت میان پاکستان و کشورهای هممرز بهویژه ایران و افغانستان همچنان قابل توجه است و موضوعی که یکی از دلایل اصلی قاچاق سوخت از این کشورها به داخل پاکستان است.
به گفته منابع اقتصادی کنترل این روند نیازمند نظارت مرزی مؤثرتر و سیاستهای قیمتی هماهنگ با واقعیتهای منطقهای است تا هم از زیان اقتصادی دولت جلوگیری شود و هم فشار معیشتی بر مردم کاهش یابد.