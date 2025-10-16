پخش زنده
امروز: -
در دیدار رئیس امور برنامه و بودجه استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور با استاندار آذربایجانغربی راهکارهای تقویت همکاریهای برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرایی استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امیدعلی پارسا رئیس امور برنامه و بودجه استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات حسین سپهری رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، برای رضا علینژاد مسئول جدید این سازمان آرزوی توفیق در انجام مأموریتهای محوله کرد.
همچنین در این دیدار راهکارهای تقویت همکاریهای دوجانبه میان سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرایی استان، بررسی وضعیت طرحهای توسعهای و نیز روند تخصیص اعتبارات عمرانی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست بر اهمیت برنامهریزی منسجم، تخصیص بهینه منابع و تسریع در اجرای طرحهای اولویتدار توسعهای استان نیز تأکید شد.