در دیدار رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با استاندار آذربایجان‌غربی راهکارهای تقویت همکاری‌های برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی استان بررسی شد.

تقویت همکاری‌های برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امیدعلی پارسا رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات حسین سپهری رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، برای رضا علی‌نژاد مسئول جدید این سازمان آرزوی توفیق در انجام مأموریت‌های محوله کرد.

همچنین در این دیدار راهکار‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه میان سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی استان، بررسی وضعیت طرح‌های توسعه‌ای و نیز روند تخصیص اعتبارات عمرانی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست بر اهمیت برنامه‌ریزی منسجم، تخصیص بهینه منابع و تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار توسعه‌ای استان نیز تأکید شد.