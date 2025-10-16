به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امیرمهدی اکبری، قهرمان ۱۶ ساله بوکس آسیا و عضو ثابت تیم ملی نوجوانان، این روز‌ها نه روی رینگ بوکس که در میدان نابرابری اداری، در حال مبارزه است؛ ورزشکاری که به‌دلیل حضور در مسابقات بین‌المللی چین، از آزمون ورودی هنرستان تربیت‌بدنی بازماند و حالا با وجود داشتن نامه رسمی از اداره‌کل ورزش و جوانان، هیچ مدرسه‌ای او را ثبت‌نام نمی‌کند.

اکبری با اشاره به گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز سال تحصیلی گفت: در زمان آزمون در تورنمنت بین‌المللی چین بودم، اما بعد از بازگشت، با نامه رسمی از اداره‌کل ورزش مراجعه کردیم و گفتند ظرفیت تکمیل است. در حالی که در همان نامه تأکید شده بود اولویت با قهرمانان برون‌مرزی است. حالا من قهرمان آسیا هستم، اما امسال حتی یک روز هم سر کلاس نرفته‌ام!

سعید عباس‌زاده مهاجر، مربی این ورزشکار، با انتقاد از عملکرد آموزش و پرورش گفت: امیرمهدی قهرمان کشور است، اما به جای حمایت، با بی‌توجهی روبه‌رو شده. در حالی که مدیرکل ورزش و جوانان دستور همکاری داده، آموزش و پرورش اعلام می‌کند ظرفیت تکمیل است. این چه پیامی دارد برای نوجوانی که با پرچم ایران روی سکو رفته؟

وی ادامه داد: یکی از مشاوران مدرسه حتی به خانواده گفته تحصیل در تربیت‌بدنی «به درد نمی‌خورد». آیا این پاسخ یک دستگاه فرهنگی به قهرمان ملی است؟

در شرایطی که شعار حمایت از نخبگان ورزشی در همه مراسم‌ها تکرار می‌شود، قهرمان نوجوان قم امسال ناچار است از درس عقب بماند، چون نهاد‌های آموزشی و ورزشی کشور هنوز برای هماهنگی در حمایت از استعداد‌های ملی، به جمع‌بندی نرسیده‌اند.