سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در نوزدهمین اجلاس میان دورهای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد به کامپالا (اوگاندا) سفر کرده است، روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس با احمد عطاف وزیر امور خارجه الجزایر دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این دیدار طرفین ضمن ابراز خرسندی نسبت به روند مثبت و رو به رشد روابط دوجانبه در همه زمینههای مورد علاقه دو کشور، بر اهمیت تداوم رایزنیها در سطوح عالی برای گسترش همکاریها تاکید شد.
در این دیدار همچنین در مورد تحولات بینالمللی و اهمیت نقشآفرینی کشورهای پیشروی جنبش عدم تعهد در صیانت از حقوق و منافع کشورهای در حال توسعه گفتگو شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از موضع مسئولانه الجزایر در شورای امنیت سازمان ملل در مخالفت با سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت، خواستار تداوم همکاری و هماهنگی در سطح سازمان ملل متحد در این زمینه شد.
در این دیدار همچنین در خصوص موضوع فلسطین و ضرورت استمرار موضع واحد جنبش عدم تعهد در حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین بهعنوان تنها راه حل پایدار برای مساله فلسطین تبادل نظر شد. دو وزیر با اشاره به تحولات اخیر در رابطه با توقف نسلکشی در غزه، ضمن تاکید بر لزوم پایاندادن به نسلکشی فلسطینیان، مراقبت جامعه بینالمللی برای جلوگیری از نقض عهد رژیم صهیونیستی را ضروری دانستند.