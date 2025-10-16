امام جمعه اصفهان: مشکل عمده مردم اصفهان آب است و از دولت چهاردهم خواسته می‌شود برای رفع آن گام بردارد.

در چهارمین کنگره بین المللی راه نجات، نهج البلاغه و حکمرانی علوی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه اصفهان در چهارمین کنگره بین المللی راه نجات، نهج البلاغه و حکمرانی علوی در اصفهان گفت: مشکل عمده مردم اصفهان آب است و انصافا مردم این شهر اگر نعمت خوب خدا را داشته باشند مناسب از آن استفاده می‌کنند.

آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: در این زمینه همه دولت‌ها تلاش کردند و گام‌هایی برداشته‌اند ولازم است در دولت چهاردهم هم قدم‌هایی برداشته شود.

امام جمعه اصفهان همچنین گفت: در همه حوزه‌ها استان اصفهان یک دهم کشور است بطوریکه در حوزه شهادت و جانبازی سرآمد است و در دوران دفاع مقدس حدود ۴ هزار نفر از روحانیون در کشور به شهادت رسیدند که ۷۰۰ نفر از آنان اصفهانی بودند و باید قدردان استان اصفهان بود.

آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: در رابطه با نهج البلاغه یکی از نکاتی که مربوط به دفاع مقدس ۱۲ روزه می‌شود و رئیس جمهور هم بخشی از سخنان امیرالمومنین را در این زمینه بازگو کرد.

عضو خبرگان رهبری گفت: برخی می‌گویند چرا وقتی ترامپ گفت جنگ را تمام کنیم تمام کردیم ما که نباید از آن پیروی می‌کردیم؛ آیا موشکمان تمام شد، جراتمان هم تمام شد.

آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: ما دشمن را که تا دندان مسلح می‌دانیم خودمان را آماده کردیم همانطور که از در قرآن ونهج البلاغه به آن اشاره شده اگر دشمن اعلام آتش بس کرد باید قبول کنیم.

امام جمعه اصفهان گفت: ما اصلا حق اینکه خانه کسی را خراب کنیم نداریم، اما اماکن قدرت دشمن را تخریب کردیم و تنها کشوری که با آمریکا مستقیم درگیر شد ایران بود که هم در پایگاه عراق و هم در پایگاه قطر حمله کرد و این سربلندی برای ملت ایران است.