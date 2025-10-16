پخش زنده
مدیر امور آب و فاضلاب چالدران از انجام عملیات شستوشو و گندزدایی مخازن آب شرب شهرهای چالدران، آواجیق و روستاهای تابعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی صادقی اظهار داشت: طبق روال و برنامه سالیانه و بر اساس زمانبندی پیشبینیشده، با هدف ارتقای کیفیت آب شرب و ارائه خدمات مطلوبتر به مشترکین، عملیات شستوشو و گندزدایی با هماهنگی مدیریت مرکز پایش و نظارت بر کنترل کیفیت و نظارت مستقیم کارشناس شبکه بهداشت و درمان چالدران انجام گرفت.
وی در ادامه گفت: در این عملیات، تعداد ۶۳ مخزن آب شرب با حجم مجموع ۷۶۰۰ مترمکعب در شهرهای چالدران، آواجیق و روستاهای تابعه، توسط واحد بهرهبرداری امور چالدران و مطابق با دستورالعملهای شستوشو و گندزدایی، پاکسازی و ضدعفونی شدند.
همچنین بیش از ۳۰۰۰ متر از شبکه توزیع آب شهرهای چالدران و آواجیق نیز شستوشو شد.