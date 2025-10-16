خبرنگاران آزاد صدا و سیما، ستون فقرات شبکه رسانه‌ای مردمی استان یزد هستند

خبرنگاران آزاد صدا و سیما، ستون فقرات شبکه رسانه‌ای مردمی استان یزد هستند



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های جهادی خبرنگاران آزاد و مجموعه صداوسیما، نقش رسانه ملی در استان را فراتر از رادیو و تلویزیون دانست و آن را یک «شبکه فراگیر» مبتنی بر شبکه سازی اجتماعی و مردم پایه خواند.

دهستانی، خبرنگاران را نماد «عدالت رسانه‌ای» در دورافتاده‌ترین نقاط استان عنوان کرد و تأمین امنیت روانی مردم در برابر سیاه نمایی‌های دشمن در جنگ ترکیبی را رسالت اصلی و مقدس این قشر برشمرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، رسانه ملی را نهادی «مورد وثوق نظام» خواند و هوشمندی آن را در شبکه‌سازی اجتماعی دانست که ریشه در اندیشه امام خمینی (ره) دارد.

وی تک تک خبرنگاران آزاد استان را اجزای یک «شبکه خبرنگاری» گسترده دانست که تکمیل‌کننده کار هستند و همین ویژگی را عامل موفقیت رسانه ایران در مقابل رسانه‌های «پرادعای پرخرج غرب» معرفی کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با اشاره به شرایط خاص کشور در مقابل هجمه‌های دشمنان پس از وقایعی، چون «جنگ دوازده روزه» و تلاش برای کم کردن «اقتدار ملی» و ایجاد «تغییرات ژئوپلیتیکی»، نقش رسانه را حیاتی دانست و گفت: در جنگ ترکیبی و اتفاقاتی که می‌افتد، رسانه نقش اصلی را در مقابل با این جنگ دارد و آن هم تأمین امنیت روانی مردم است.

دهستانی بر رویداد محوری تأکید کرد و آن را برای ایجاد «نشاط اجتماعی سالم» ضروری دانست و نقش خبرنگار را در این رویدادها، پایه اصلی معرفی کرد.

وی افزود: اگر بر غنای تولیدات رسانه‌ای محلی بیفزاییم، قطعاً کوچ مردم از سمت رسانه ملی به شبکه‌های اجتماعی که در اختیار ما نیست، کمتر می‌شود. مردم نسبت به مفاخر استانی و آداب و فرهنگ محلی خود یک تعصب خاصی دارند و باید این موارد شناسایی و برجسته شود.

صدا و سیمای یزد، دومین جایگاه کشور را در جذب مخاطب دارد

مدیرکل صدا و سیمای استان یزد با اعلام این که حوزه خبر «پیشانی» اتفاقات خوب در زیرساخت رسانه ملی بوده است، از کسب جایگاه دوم کشور در میزان جذب مخاطب خبر داد.

احسان کریمی افزود: امروز در تلویزیون ۶٨ و ۴ دهم درصد مخاطب داریم و جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده‌ایم. در رادیو با ۴۲ و ۶ دهم درصد نیز در جایگاه دوم کشور هستیم که با توجه به بحث قومیت‌ها و شرایط خاص استان، این دستاورد جای تقدیر و تشکر دارد.

مدیرکل صداوسیمای یزد بر لزوم شبکه‌سازی گسترده خبرنگاران در شهرستان‌ها و بخش‌ها تأکید کرد و خواستار تشکیلاتی شدن فعالیت‌های خبری و بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی شد.

کریمی ضمن مثبت ارزیابی کردن نگاه استانداری و فرمانداران به رسانه ملی، بر تعامل سازنده با فرمانداران و بخشداران تأکید کرد.

وی در خصوص انتشار نقدها، یک نکته بسیار مهم را خاطرنشان ساخت: اگر نقدی به عملکرد مسئولی دارید، این نقد باید منصفانه باشد.

مدیرکل صداوسیمای یزد از خبرنگاران خواست تا در هر شهرستان، بخش یا دهیاری، ۳ تا ۴ مسئله اصلی را شناسایی کرده و تمرکز جدی خود را بر حل یا پیگیری رسانه‌ای آن مسائل قرار دهند.

احساس کریمی همچنین، خبرنگاران را به تمرکز ویژه بر رویداد‌های مردمی، ابنیه تاریخی، یادواره‌های شهدا و ظرفیت‌های فصلی استان دعوت کرد و گفت: صرفاً نگاه مسئول‌محور به اتفاقات و خبر نداشته باشیم. همچنین باید به پخش زنده و نشان دادن نشاط و هیاهوی مردم در بازار و رویداد‌ها بپردازیم.

مدیرکل صدا و سیمای استان یزد به اجرای طرح «یزد، قلب ایران» اشاره کرد و گفت: این طرح با نگاهی عدالت‌محور و هویت‌بخش طراحی شده است.

کریمی افزود: در این برنامه که در راستای آماده سازی برای رویداد بزرگ «ایران جان» هست، هر هفته به یک شهرستان پرداخته می‌شود و از شنبه تا جمعه، فرماندار و شهردار در برنامه‌ها حضور خواهند داشت.

در پایان این مراسم از تلاش یکساله خبرنگاران آزاد صدا و سیما در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان یزد قدردانی شد.

هم اکنون ۱۸ دفتر خبری و همچنین ۴۰ خبرنگار آزاد صدا و سیما در مناطق مختلف استان یزد به انعکاس رویداد‌های خبری می‌پردازند.