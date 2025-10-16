پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی رودبار از توقیف کامیون حامل ۳ تن مرغ زنده بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ رضا کاظمی گفت: ماموران کلانتری ۱۴ رودبار، یک کامیون حامل مرغهای زنده را در این شهرستان متوقف و ۳ تن مرغ زنده بدون مجوز حمل و بهداشت را در بازرسی از این خودروی باری کشف کردند.
وی با بیان اینکه مرغهای زنده کشف شده به اداره دامپزشکی رودبار تحویل داده شد، افزود: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۵۰ میلیون تومان برآورد کردند
سرهنگ کاظمی از معرفی متهم ۲۶ ساله این پرونده به مرجع قضائی خبرداد و گفت: به دلیل قابلیت انتقال عامل بسیاری از بیماریها از طیور به انسان، دام و طیور باید با دریافت مجوزهای حمل و بهداشت منتقل شوند.