به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ رضا کاظمی گفت: ماموران کلانتری ۱۴ رودبار، یک کامیون حامل مرغ‌های زنده را در این شهرستان متوقف و ۳ تن مرغ زنده بدون مجوز حمل و بهداشت را در بازرسی از این خودروی باری کشف کردند.

وی با بیان اینکه مرغ‌های زنده کشف شده به اداره دامپزشکی رودبار تحویل داده شد، افزود: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۵۰ میلیون تومان برآورد کردند

سرهنگ کاظمی از معرفی متهم ۲۶ ساله این پرونده به مرجع قضائی خبرداد و گفت: به دلیل قابلیت انتقال عامل بسیاری از بیماری‌ها از طیور به انسان، دام و طیور باید با دریافت مجوز‌های حمل و بهداشت منتقل شوند.