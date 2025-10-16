اعزام ۵۰ نفر از دانشآموزان نخبه هوراند به اردوی راهیان پیشرفت
فرمانده سپاه ناحیه هوراند از اعزام ۵۰ نفر از دانشآموزان نخبه برادر این شهرستان به اردوی یکروزه راهیان پیشرفت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ عابدینی با اشاره به اهداف برگزاری اردوی راهیان پیشرفت اظهار داشت:این اردو با هدف تعمیق معنویت، صیانت از گفتمان انقلاب اسلامی، ایجاد روحیه امیدآفرینی و تبیین واقعیتها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی برگزار میشود.
فرمانده سپاه ناحیه هوراند افزود:در این اردو دانشآموزان نخبه با حضور در مراکز علمی و صنعتی استان از نزدیک با پیشرفتهای کشور در حوزههای مختلف آشنا خواهند شد و ضمن بازدید از ظرفیتهای فناورانه و علمی انگیزه و باور خود را نسبت به توان داخلی تقویت خواهند کرد.
وی در ادامه به برنامههای این اردو اشاره کرده و گفت:بازدید از کارخانههای تولیدی و صنعتی، پارک علم و فناوری، شرکتهای دانشبنیان دانشگاه تبریز و استخر مجموعه فرهنگی ورزشی سپاه از جمله برنامههای پیشبینی شده برای این اردوی یکروزه است.
وی خاطرنشان کرد:اجرای چنین برنامههایی نقش بسزایی در تقویت خودباوری نسل جوان و تداوم مسیر پیشرفت کشور دارد و زمینهساز تربیت مدیران و نخبگان انقلابی آینده خواهد بود.