به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ عابدینی با اشاره به اهداف برگزاری اردوی راهیان پیشرفت اظهار داشت:این اردو با هدف تعمیق معنویت، صیانت از گفتمان انقلاب اسلامی، ایجاد روحیه امیدآفرینی و تبیین واقعیت‌ها و دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه هوراند افزود:در این اردو دانش‌آموزان نخبه با حضور در مراکز علمی و صنعتی استان از نزدیک با پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف آشنا خواهند شد و ضمن بازدید از ظرفیت‌های فناورانه و علمی انگیزه و باور خود را نسبت به توان داخلی تقویت خواهند کرد.

وی در ادامه به برنامه‌های این اردو اشاره کرده و گفت:بازدید از کارخانه‌های تولیدی و صنعتی، پارک علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه تبریز و استخر مجموعه فرهنگی ورزشی سپاه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این اردوی یک‌روزه است.

وی خاطرنشان کرد:اجرای چنین برنامه‌هایی نقش بسزایی در تقویت خودباوری نسل جوان و تداوم مسیر پیشرفت کشور دارد و زمینه‌ساز تربیت مدیران و نخبگان انقلابی آینده خواهد بود.