رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف یک انبار احتکار کالاهای اساسی در ساری به ارزش ۲۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سامع خورشاد گفت: پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی با اقدامات اطلاعاتی نسبت به شناسایی یک باب انبار نگهداری مواد غذایی احتکار شده در شهرستان ساری اقدام کردند.

وی افزود: در تعاقب آن با رصد فنی و اطلاعاتی و همچنین حصول اطمینان از وجود کالا با همکاری اداره صمت استان به آدرس مورد نظرعزیمت و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد در انبار حجم گسترده‌ای از انواع کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی موجود بوده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان اداره صمت که در محل حضور داشتند اقلام موجود در انبار به منزله احتکار محسوب می‌باشد.

سرهنگ خورشاد از دستگیری یک متهم و معرفی وی به مراجع قضایی خبر داد و ارزش کالاهای احتکاری را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد.