عمارت مشیر دیوان یکی از بنا‌های ارزشمند دوره قاجار در محله قدیمی سرتپوله سنندج است که با وسعتی بیش از سه هزار و ۶۵۰ متر مربع، جلوه‌ای از معماری اصیل ایرانی – کردی را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دومین روز سفر خود به استان کردستان، از عمارت تاریخی مشیر دیوان در سنندج بازدید کرد.

این عمارت در گذشته محل اقامت و برگزاری جلسات حکومتی «میرزا یوسف مشیر دیوان»، جانشین حاکم وقت کردستان بود و از حیث معماری ، تزئینات آجری و طراحی فضاهای درونی از نمونه‌های شاخص ابنیه تاریخی شهر به شمار می‌رود.

نمای بیرونی بنا با آجرکاری‌های ظریف و طاق‌های منقوش، جلوه‌ای چشم‌نواز دارد و سردر ورودی آن که به «جلوخانی» معروف است، از زیباترین بخش‌های عمارت محسوب می‌شود. در بالای این سردر، جان‌پناهی برای نگهبانی تعبیه شده است که نشان از اهمیت اداری و حکومتی این مکان در گذشته دارد.

سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه سفر دو روزه خود به کردستان ، از چند طرح گردشگری و جاذبه فرهنگی و تاریخی در مرکز استان بازدید می‌کند.