به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال استقلال برابر مس رفسنجان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: چطوری می‌خواهید شروع کنم، چون حرف‌ها زیاد است. باعث خوشحالی است که اینجا حضور دارم و سرانجام موضوع محرومیت من تمام شد. برای هیچکس این محرومیت خوب نیست. این مسئله گذشت و صفحه جدیدی را شروع می‌کنیم. اینجا هستم، هر سؤالی دارید شفاف صحبت می‌کنم، اما یادتان نرود که بعدازظهر تمرین داریم!

وی افزود: خوشبختانه کادر خوبی دارم و خیلی حرفه‌ای هستند. همه آنهایی که با من کار می‌کنند، فداکاری کرده و بهترین‌هایشان را در اختیار می‌گذارند. مسلماً نبود من در کنار زمین فرق دارد. یکی دو بازی شاید مهم نباشد، اما برای ۱۰ بازی مهم است. با این حال، نباید اینها را به‌عنوان بهانه تلقی کنیم. ما کار خودمان را به نحو احسن انجام می‌دهیم و خوب است که برخی از بازی‌ها را از بالا ببینیم، چون تصویر خوبی دارم. در رختکن حضور داشتن و نکات فنی را گوشزد کردن با قرار گرفتن روی سکو تفاوت دارد و سخت است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال درباره عدم نتیجه‌گیری تیمش در این فصل، گفت: نتایج ضعیف برای همه تیم‌هاست و صرفاً برای استقلال نیست. تراکتور، پرسپولیس، سپاهان و استقلال آنطور که باید، نتوانستند ظاهر شوند. قبول دارم که انتظارات بالاست و مسئولیتش را قبول می‌کنم. من پشت دیگران مخفی نمی‌شوم و مسئولیت را قبول می‌کنم، اما واقعیت‌ها را ببینید. چرا فقط درباره استقلال حرف می‌زنند؟! آیا تیم‌های دیگر تغییرات آنچنانی نداشتند؟ ما نصف تیم‌مان را عوض کرده‌ایم. برخی از بازیکنان مشکلاتی دارند. نفراتی، چون یاسر آسانی و رستم آشورماتوف خیلی زود با ما اُخت شدند، اما نفرات دیگر برای‌شان سخت است. آنتونیو آدان یک سال بدون بازی را پشت سر گذاشته است و باید بازی کند.

ساپینتو افزود: این تفاوت‌ها عجیب است. به نسبت سه فصل پیش، خیلی چیز‌ها تغییر کرده است و شکاف بین تیم‌هایی که برای قهرمانی می‌جنگیدند با سایر تیم‌ها تغییر کرده و همه بازیکنان خوبی دارند و به لحاظ تاکتیکی باهوش بوده و به لحاظ فیزیکی نیز قوی هستند. این لیگ تا آخر همینطوری خواهد بود، اینکه مثل بقیه تیم‌ها می‌بریم، مساوی می‌کنیم یا می‌بازیم. تنها در دیدار برابر تراکتور تبریز خوب جنگیدیم. نمی‌خواهم درباره تیم‌هایی مثل فولاد خوزستان صحبت کنم، چون آنها نیز قوی هستند. امسال مسابقات رقابتی است و سورپرایزی برای من است.

وی با انتقاد از کیفیت چمن ورزشگاه‌ها در کشورمان، گفت: در زمین‌هایی بازی می‌کنیم که اصلاً خوب نیستند. وضعیت سه سال پیش بهتر بود. بهانه نیست ولی کیفیت زمین‌ها خوب نیست. در چاله‌ها باید سه بار ضربه بزنید تا فوتبال بازی کنید. حتی داخل زمین ما (ورزشگاه شهدای شهر قدس) نیز، بار‌ها باید بگوییم چمن را بزنند و آب بدهند. اگر بخواهیم برابر تیم‌هایی که عقب بازی می‌کنند، مالکانه بازی کنیم کار در این زمین‌ها سخت‌تر می‌شود. شاید جواب برخی از سؤالات شما را با این صحبت‌ها داده باشم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال افزود: عملکرد ما در زمین بازی خوب بوده است، ولی چیزی که در آن خوب نیستیم گل‌هایی است که دریافت می‌کنیم. دو گل روی اوت دریافت کردیم. بحث تیم رقیب نیست که ما را در زمین بکشد. چیزی درباره نظم و استراتژی بازی نیست، بحث اصلی تمرکز است. همانطور که برای بازی تهاجمی قول داده بودم، باید پرس بالا داشته باشیم و فرصت‌های زیادی ایجاد کنیم. ما بهترین خط حمله را داریم، اما کار زیادی داریم که باید انجام دهیم. شما نمی‌توانید چهار مربی را در شش بازی بکشید. اگر قرار باشد فقط من را بکشید، سایر مربیان مثل اسکوچیچ و سرمربی پرسپولیس هم هستند. اجازه دهید عادلانه مقابل هم بازی کنیم. ما هنوز مقابل هم بازی نکرده‌ایم. تغییرات زیادی داشتیم و درست نیست تیم من را تحت فشار قرار دهید. می‌توانید در بحث‌های خط دفاعی یا استراتژی مربی انتقاد کنید، چون اینجا هستم که قبول کنم. با این حال ما در حال رشد هستم.

ساپینتو گفت: واقعیت این است که از برخی بازیکنان خارجی انتظار زیادی داشتم، همانطور که از بازیکنان داخلی نیز این انتظار را دارم. اگر ببینم کسی بهتر کار می‌کند، حتی ۱۹ ساله باشد، مهم نیست و استفاده می‌کنم، کاری که با امیرمحمد رزاقی‌نیا و سعید سحرخیزان انجام دادم. فوتبال عملکرد بازیکنان است. اسماعیل قلی‌زاده نیز نشان داد که می‌تواند گزینه بازی باشد. بازیکنان باید بدانند مربی نمی‌تواند ۱۰ بازی فرصت بدهد.