تعداد ۹۸ هزار و ۸۹۸ نفر در آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، تعداد ۹۸ هزار و ۸۹۸ نفر در آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده‌اند.

ثبت‌نام آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری طی روز‌های ۲۳ مهر تا ۷ آبان ۱۴۰۴ انجام شد که بر این اساس ۵۴ هزار و ۱۶۷ نفر از داوطلبان را بانوان و ۴۴ هزار و ۷۳۱ نفر را آقایان تشکیل داده‌اند.

در این میان بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان مربوط به استان تهران با ۱۸۱۰۹ نفر و کمترین مربوط به استان خراسان جنوبی با ۴۱۲ نفر است.

آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ روز پنجشنبه ۱۵ آبان سال جاری برگزار خواهد شد.