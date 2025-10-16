به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی بابل از برگزاری مراسم جشن تولد ۱۸ سالگی یک جوان معلول ذهنی در معاونت وظیفه عمومی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی داداش تبار گفت: با توجه به علاقه این جوان معلول ذهنی به شغل پلیس، مقدمات برگزاری جشن تولد ۱۸ سالگی وی در معاونت وظیفه عمومی فراهم شد.

وی افزود: این جوان توان‌خواه با خودروی گشت راهور و با تکریم و احترام به ستاد انتظامی منتقل شد و مورد استقبال کارکنان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل خاطرنشان کرد: تلاش کردیم با برگزاری این مراسم، قدردان نعمت‌های پروردگار بوده و موجب خوشحالی این عزیز و خانواده‌اش باشیم.

سرهنگ داداش تبار در پایان با اشاره به اینکه یکی از وظایف ذاتی پلیس، مهربانی و لطافت در برخورد با نونهالان و نوجوانان است، گفت: ضمن آرزوی سلامتی برای این فرد و همه معلولان عزیز، هدایایی به رسم یادبود به این جوان اهدا شد.