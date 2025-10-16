شهردار تهران در حاشیه اجلاس UCLG از نمایشگاه فناوری‌ها و دستاورد‌های شهری چین بازدید کرد و در جریان تازه‌ترین نوآوری‌ها و فناوری‌های شهری قرار گرفت و موضوع حمل‌ونقل و انرژی پاک را از مهم‌ترین محصولات معرفی شده در این نمایشگاه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی که به دعوت اتحادیه جهانی شهرها و دولت‌های محلی (UCLG) و به عنوان نایب‌رئیس بخش غرب آسیا این اتحادیه به چین سفر کرده است، صبح امروز در اجلاس افتتاحیه اتحادیه جهانی شهرها و دولت‌های محلی و دهمین اجلاس سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (UNIDO) شرکت کرد.

این برنامه در ادامه سفر شهردار تهران به شهر شی‌آن، سومین شهر بزرگ چین، صورت گرفت.

در جریان این اجلاس، شهردار لاهه به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه شهرها و دولت‌های محلی، شهردار شی‌آن به عنوان میزبان، و رئیس انجمن توسعه دوستی شی‌آن و شهرهای خارجی به ایراد سخنرانی پرداختند.

پس از پایان نشست، شهردار تهران به همراه اعضای هیئت همراه از نمایشگاه فناوری‌ها و دستاوردهای شهری چین بازدید کرد و در جریان تازه‌ترین نوآوری‌ها و فناوری‌های شهری قرار گرفت.

شهردار تهران همچنین در حاشیه اجلاس افتتاحیه مجمع جهانی اتحادیه شهرها و دولت‌های محلی UCLG در کشور چین، در جمع خبرنگاران، از تلاش‌ها و میهمان‌نوازی شهردار شی‌آن (سومین شهر بزرگ کشور چین) برای برگزاری این اجلاس تقدیر و تشکر کرد.

شهردار پایتخت با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌ها میان ایران و چین، گفت: گسترش ارتباطات میان شهرهای دو کشور، علاوه بر توسعه و آبادانی و ارتقای نصاب خدمت‌گزاری به شهروندان، موجب نقش‌آفرینی والاتر این دو ملت در عرصه‌های جهانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تشکیل مجامع بین‌المللی برای تشریک مساعی، رایزنی‌های دیپلماتیک و گسترش همکاری‌های بین شهرها بسیار ارزنده است، اضافه کرد: امیدواریم برگزاری اجلاس UCLG نیز موجب شکل‌گیری همکاری‌ها و اقدامات مشترک برای ارتقای نصاب خدمت‌رسانی به شهروندان شود.

زاکانی برگزاری این اجلاس بین‌المللی را برای شهرداری شی‌آن حائز اهمیت دانست و گفت: مدیریت شهری این شهر می‌تواند علاوه بر آنکه ظرفیت‌های خود را به شهرهای بزرگ جهان عرضه کند، از فرصت نقد و استفاده از تجربیات دیگران نیز استفاده کند.

وی گسترش همکاری‌ها میان ایران و چین را ضروری دانست و گفت: گسترش ارتباطات میان شهرهای دو کشور، علاوه بر توسعه و آبادانی و ارتقای نصاب خدمتگزاری به شهروندان، موجب نقش‌آفرینی والاتر این دو ملت در عرصه‌های جهانی خواهد شد.

شهردار تهران موضوع «انرژی‌های پاک» را یکی از محورهای مهم همکاری با شهرهای کشور چین برشمرد و تصریح کرد: حمل‌ونقل و خدمات شهری و البته حفاظت از محیط‌زیست از دیگر حوزه‌هایی است که شهرداری تهران علاقه دارد از تجربیات شهرهای بزرگ چین استفاده کند.

زاکانی در پایان با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه دستاوردهای شهری چین، موضوع حمل‌ونقل و انرژی پاک را از مهم‌ترین محصولات معرفی شده در این نمایشگاه عنوان کرد.

مجمع جهانی اتحادیه شهرها و دولت‌های محلی در شهر شی‌آن چین باحضور هیأت‌های عالی‌رتبه‌ای از شهرداران پایتخت‌های کشورهای مختلف از نقاط مختلف جهان، درحال برگزاری است.