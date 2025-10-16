به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دلیر مردان این مرز و بوم فارغ از سن و سال در جای جای کشور عزیزمان ایران، از اول انقلاب تا به امروز با آگاهی و بصیرت پای نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند.

یکی از نقاط شهید پرور این آب و خاک، روستای قپچاق در شهرستان چهاربرج است که در دوران دفاع مقدس ۱۷ شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

از این ۱۷ شهید روستا چهار شهید جاوید الاثر هستند همچنین نوجوان‌ترین شهید استان یعنی حسن بزرگی در این روستا به دنیا آمده است.

حسن بزرگی متولد ۱۳۵۰ در روستای قپچاق در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد.

شهید حسن بزرگی با وجود سن کم در برابر تهاجم دشمن بعثی تاب نیاورد و در ۱۳ سالگی با لبیک به فرمان امام راحل در جبهه‌های حق علیه باطل شرکت کرد.

شهید حسن بزرگی در ۲۱ اسفند سال ۱۳۶۳ در منطقه عملیاتی جزیره مجنون به فیض شهادت نائل آمد.

شهید حسن بزرگی؛ شهید فهمیده آذربایجان غربی