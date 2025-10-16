آغاز ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه آرایشگر، خیاط و مزون دار مشهد
طرح جامع ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بانوان آرایشگر و خیاط و مزون دار مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، رئیس اتحادیه صنف بانوان آرایشگر و خیاط مشهد در این مراسم که با حضور جمعی از اعضای کمیسیون بازرسی و مدیران صنفی در محل اتحادیه بانوان آرایشگر و خیاط و مزون دار مشهد برگزار شد، گفت: طبق نظر کارشناسان این طرح برای نخستینبار در کشور و در چنین مقیاسی اجرا میشود.
مهدیه دیانی افزود: این طرح از صبح روز سهشنبه ۲۲ مهرماه در سطح کلانشهر مشهد آغاز شد.
وی ادامه داد: این طرح با هدف حمایت از واحدهای قانونمدار، ایجاد عدالت صنفی و پیشگیری از فعالیتهای غیرمجاز تدوین و برنامهریزی شده است.
دیانی گفت: اتحادیه جدید صنف بانوان که از ابتدای امسال با ادغام دو اتحادیه بانوان آرایشگر و خیاط طی فرآیند قانونی و برگزاری انتخابات رسمی تشکیل شده، در شش ماه گذشته گامهای اساسی در مسیر بازآفرینی ساختار صنفی بانوان برداشته که برگزاری جلسات متعدد هماندیشی، تدوین منشور اخلاقی بازرسان و طراحی نقشه جغرافیایی مناطق صنفی مشهد از آن جمله است.
او اضافه کرد: سه محور اصلی طرح عبارت است از عدالت و برابری صنفی همراه با حمایت از قانونمداران، تسهیل فرآیند قانونیشدن برای واحدهای فاقد مجوز و پیشگیری از فعالیتهای واحدهای غیرمجاز و تداخل پزشکی و تداخل صنفی، بهویژه در بخشهایی که با سلامت جامعه به ویژه بانوان ارتباط مستقیم دارد.
دیانی گفت: در مرحله نخست، فرم ابلاغ ساماندهی صنفی برای واحدهای فاقد جواز کسب برای۷۰ بانوی عضو فعال افتخاری در مناطق مختلف شهر صادر خواهد شد.
به گفته او، بر اساس تصمیم مشترک، اتحادیه در گام نخست، اجرای طرح را برعهده گرفته تا ضمن حفظ آرامش صنفی، مسیر قانونمند شدن فعالان فاقد مجوز تسهیل شود؛ بدیهی است مدیران واحدهای صنفی بانوان آرایشگر، خیاط و مزوندار پس از دریافت ابلاغ ساماندهی، میتوانند با مراجعه به اتحادیه از راهنمایی و حمایت لازم برای تکمیل پرونده و دریافت پروانه بهرهمند شوند.