به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سرهنگ پیمان کرمی گفت: میانگین سرعت در محورهای مواصلاتی استان محاسبه می شود و در صورت عدم رعایت رانندگان جریمه اعمال خواهد شد.

وی افزود: مبنای عملکرد خودروها میانگین سرعت در کل مسیرحرکت است به طوریکه خودرویی که قصد حرکت از قزوین به سمت تهران را دارد سرعت او در کل مسیر محاسبه می شود و در صورت داشتن سرعت غیر مجاز جریمه در نظر گرفته می شود.