به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جهانی MMA با حضور برترین مبارزان از کشور‌های مختلف جهان برگزار خواهد شد و نمایندگان ایران با هدف ارتقای جایگاه کشور در سطح بین‌المللی و تثبیت موقعیت پانکریشن در چارچوب قوانین و ساختار‌های اتحادیه جهانی کشتی (UWW) در آن شرکت می‌کنند.

تیم ملی پانکریشن (MMA) ایران با پشتیبانی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی کشور و با هدف حضور در بزرگ‌ترین و معتبرترین رویداد رسمی MMA در جهان آماده شده است.

اعضای تیم به شرح زیر است:

کادر فنی و اجرایی:

فرید نقدی سرپرست، سید مصطفی بالا صفت داور، مهدی گودرزی داور، محمد شاکر خشرودی مترجم، اکبر قربانی قلعه شاهرخی مربی، کریم نژاد پورحسین مربی

ورزشکاران:

آرین بابایی کرمانشاهی، رضا قلی نیانهزمی، آرش سمیعی، محمد فدائی مبرهن، سینا ورمقانی، محمد جواد رضائی، امیرعلی صیاد نصیبی، امیر فرهادپور، سجاد چرده یان