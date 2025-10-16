پخش زنده
امروز: -
تیم ملی پانکریشن ایران در رشته MMA، برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵، تحت نظارت اتحادیه جهانی کشتی، امروز عازم صربستان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای جهانی MMA با حضور برترین مبارزان از کشورهای مختلف جهان برگزار خواهد شد و نمایندگان ایران با هدف ارتقای جایگاه کشور در سطح بینالمللی و تثبیت موقعیت پانکریشن در چارچوب قوانین و ساختارهای اتحادیه جهانی کشتی (UWW) در آن شرکت میکنند.
تیم ملی پانکریشن (MMA) ایران با پشتیبانی فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی کشور و با هدف حضور در بزرگترین و معتبرترین رویداد رسمی MMA در جهان آماده شده است.
اعضای تیم به شرح زیر است:
کادر فنی و اجرایی:
فرید نقدی سرپرست، سید مصطفی بالا صفت داور، مهدی گودرزی داور، محمد شاکر خشرودی مترجم، اکبر قربانی قلعه شاهرخی مربی، کریم نژاد پورحسین مربی
ورزشکاران:
آرین بابایی کرمانشاهی، رضا قلی نیانهزمی، آرش سمیعی، محمد فدائی مبرهن، سینا ورمقانی، محمد جواد رضائی، امیرعلی صیاد نصیبی، امیر فرهادپور، سجاد چرده یان