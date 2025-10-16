در یک حادثه نفس‌گیر در محور کوهبنان – زرند، هوشیاری و اقدام به‌موقع راننده یک دستگاه تریلر، از وقوع سانحه‌ای مرگبار جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سرهنگ اثنی‌عشری، رئیس پلیس‌راه زرند – یزد،گفت:یک دستگاه تریلر حامل مواد معدنی که به سمت کرمان در حرکت بود، به دلیل نقص فنی در سیستم ترمز در سرازیری گردنه ده‌علیرضا دچار مشکل شد، اما راننده با خونسردی و مهارت بالا، خودرو را به مسیر ایمنی هدایت کرد و از بروز فاجعه جلوگیری نمود.»

وی افزود: بلافاصله پس از توقف کامیون، ایمن‌سازی محل، حضور واحدهای گشت، هماهنگی با نیروهای امدادی و خروج ایمن خودرو از مسیر انجام شد و تریلر پس از رفع نقص فنی به مسیر خود ادامه داد.

سرهنگ اثنی‌عشری با اشاره به وضعیت جاده‌ای این محور تأکید کرد:«در گردنه ده‌علیرضا تاکنون دو راه گریز احداث شده، اما برای ارتقای ایمنی، لازم است مسیرهای بیشتری با علائم هشداردهنده و تابلوهای راهنما ایجاد شود.»

وی از رانندگان خواست در هنگام عبور از این گردنه، با دنده سنگین و سرعت مطمئنه حرکت کرده و از سبقت غیرمجاز و تخلفات حادثه‌ساز جدا خودداری کنند.

این حادثه بار دیگر ضرورت توجه ویژه به ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز و تجهیز راه‌های گریز با علائم راهنمای مناسب را یادآور شد؛ موضوعی که می‌تواند جان ده‌ها راننده و مسافر را در این مسیر کوهستانی نجات دهد.