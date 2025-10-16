پخش زنده
امروز: -
وزارت امور خارجه هند در واکنش به پرسش رسانهها درباره سیاست واردات انرژی این کشور، تأکید کرد: حفظ منافع مصرفکنندگان هندی در شرایط ناپایدار بازار جهانی از مهمترین اولویتهای دولت است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ راندهیر جایسوال، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه، با بیان اینکه هند یکی از واردکنندگان عمده نفت و گاز در جهان است، گفت:" ما همواره تلاش کردهایم ثبات قیمت انرژی و تأمین پایدار منابع را تضمین کنیم. این سیاست از طریق تنوعبخشی به مبادی تأمین انرژی و انطباق با شرایط متغیر بازار دنبال میشود. "
او با اشاره به همکاریهای انرژی میان هند و ایالات متحده افزود:در سالهای اخیر، دو کشور در زمینه تأمین انرژی همکاریهای قابلتوجهی داشتهاند و دولت کنونی آمریکا نیز علاقهمند به تعمیق این روابط است. مذاکرات در این باره همچنان ادامه دارد.
مقامات هندی بارها برتداوم سیاست تنوعبخشی منابع انرژی تاکید کردهاند. سیاستی که هند را قادر میسازد میان منافع اقتصادی، روابط بینالمللی و نیازهای داخلی توازن برقرار کند.