

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هفته سوم لیگ برتر بسکتبال عصر امروز برگزار شد.

در آبادان تیم بسکتبال پالایش نفت میزبان تیم استقلال تهران بود.

شاگردان حماد سامری باتوجه به میزبانی بازی رو به جلو را در دستور کار قرار داده بودند و نسبتا در این تاکتیک تیمی موفق بود.

اما شاگردان مهران شاهین طبع توانستند هم بر جو سالن هفده شهریور و هم بر تاکتیک تیمی پالایش نفت برتری پیدا کنند و این بازی را برنده از زمین خارج شوند.

این دیدار در نهایت با نتیجه ۸۶ بر ۸۳ به سود تیم استقلال تهران به پایان رسید.