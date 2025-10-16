به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در بازدید از شرکت ایران‌ خودرو دیزل، بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد زیست‌ محیطی صنایع شاخص و حمایت از واحدهای تولیدی استراتژیک استان که شاخص ها و استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کنند تأکید کرد.

حسن عباس‌ نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، در حاشیه این بازدید که با همراهی سرپرست اداره پایش و آزمایشگاه این اداره کل انجام شد، اظهار داشت: صنایع بزرگ و تأثیرگذار مانند ایران‌خودرو دیزل باید در تمامی مراحل تولید، اصول توسعه پایدار و الزامات زیست‌ محیطی را رعایت کنند و ما ضمن حمایت از تولید ملی، بر تعهد واحدهای صنعتی به مسئولیت‌ های محیط‌ زیستی نظارت دقیق داریم.

وی با اشاره به نقش نظارت‌ های میدانی در ارتقای عملکرد زیست‌ محیطی صنایع افزود: پایش مستمر خروجی‌ ها، کنترل آلودگی‌ های هوا و پساب و اجرای طرح‌ های بهینه‌ سازی انرژی از جمله محورهای ارزیابی ماست و هدف نهایی، کاهش اثرات زیست‌ محیطی و حرکت به سوی تولید پاک است.

عباس‌ نژاد تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نگاه تقابلی با صنعت ندارد، بلکه رویکرد ما تعامل، راهنمایی و کمک به اصلاح فرآیندهاست تا تولید در مسیر سازگار با محیط زیست تداوم یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به‌ صورت منظم از صنایع شاخص بازدید کرده و ضمن پایش فنی، گزارش‌ های ارزیابی را برای بهبود مستمر عملکرد زیست‌ محیطی این واحدها ارائه می‌ دهد.