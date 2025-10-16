پخش زنده
وزیر ارتباطات در جلسه نظارتی معاونت فناوری و نوآوری با اشاره به پروژه ملی «ایران دیجیتال» تأکید کرد: این طرح باید هدفمند و متناسب با نیاز کشور در حوزه فناوری و نوآوری پیش برود تا خروجی آن نیروهایی باشند که بتوانند موتور محرک توسعه اقتصاد دیجیتال کشور باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ستار هاشمی وزیر ارتباطات ، امروز و در ادامه جلسه پنجشنبههای نظارتی بررسی عملکرد معاونت فناوری و نوآوری، که با حضور جمعی از معاونان ستادی برگزار شد ، با اشاره به پروژه ملی «ایران دیجیتال» که معاونت فناوری و نوآوری در حال پیگیری آن است گفت: این طرح با هدف تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجراست و یکی از مأموریتهای اصلی وزارت ارتباطات در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت به شمار میرود.
وی افزود: تربیت نیروی انسانی توانمند، زیربنای تحقق اقتصاد دیجیتال است و بدون آن نمیتوان به توسعه پایدار در این حوزه دست یافت.
وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت پیوند این طرح با زیستبوم نوآوری کشور تصریح کرد: لازم است دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی در اجرای پروژه ایران دیجیتال نقشآفرین باشند تا علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، توان ملی در حوزه فناوری اطلاعات به شکل واقعی تقویت شود.
به گفته او، این طرح باید بهصورت هدفمند، با شاخصهای ارزیابی دقیق و مبتنی بر نیاز بازار کار پیش برود تا خروجی آن نیروهایی باشند که بتوانند موتور محرک توسعه دیجیتال کشور باشند.
ضرورت حمایت از زیستبوم تولید محتوا
وی با اشاره به حمایت از زیستبوم تولید محتوا بهعنوان یکی از مأموریتهای معاونت فناوری و نوآوری تأکید کرد: تولید محتوا میتواند بهسادگی از مسیر خود خارج شود و باید بسیار مراقب باشید که کار سطحی و هیجانی در این حوزه انجام نشود.
هاشمی با تأکید بر ضرورت به راه افتادن نهضت تولید محتوا، گفت: باید جریانی از تولید محتوای مفید، مستند و هدفمند در کشور شکل بگیرد؛ محتوایی که ریشه در فرهنگ کشورمان داشته باشد و بتواند در فضای مجازی اثرگذار باشد.
وی افزود: البته صرف افزایش حجم محتوا هدف نیست، بلکه کیفیت، اصالت و تأثیرگذاری آن اهمیت دارد و لازم است از ظرفیت دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و فعالان مستقل در این مسیر استفاده شود.
وزی رارتباطات با بیان اینکه وظیفه این معاونت، نظارت عالی و راهبردی است، افزود: باید چشماندازهای این حوزه را ترسیم و بر حرکت در مسیر درست نظارت کنید.
هاشمی به یکی دیگر از مأموریتهای این معاونت در حوزه بومیسازی اشاره کرد و گفت: در این حوزه چالش جدی داریم؛ باید مشخص شود در چه زمینههایی ظرفیت بومیسازی وجود دارد و در جایی که این ظرفیت نیست نباید بر بومیسازی اصرار کرد.
وی افزود: اصرار بر بومیسازی در همه حوزهها نهتنها منطقی نیست، بلکه میتواند مانع پیشرفت شود.
هاشمی تاکید کرد: بومیسازی باید بر اساس اولویتهای ملی، مزیتهای رقابتی و توان داخلی انجام گیرد و در مواردی که فناوریهای بینالمللی قابل بهرهگیری هستند، باید از مشارکت و انتقال دانش استفاده کرد تا توسعه کشور تسریع شود.
گزارش معاونت فناوری در زمینه ایران دیجیتال
در ابتدای جلسه، میثم عابدی، معاون فناوری و نوآوری، گزارشی از اقدامات انجامشده و برنامههای آینده این معاونت در حوزههای بومیسازی محصولات، توسعه بازارهای بینالمللی، حمایت از تولید محتوا، آموزش نیروی انسانی و طرح «ایران دیجیتال» ارائه کرد.
در ادامه، معاونان و مشاوران وزیر ارتباطات با هدف ارزیابی دقیقتر برنامهها و اقدامات معاونت فناوری و نوآوری، دیدگاهها و پرسشهای خود را مطرح و پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد این معاونت ارائه دادند.
سلسله نشستهای «پنجشنبههای نظارتی» بهصورت مستمر هر هفته برگزار میشود و در آن، عملکرد مجموعههای مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سید ستار هاشمی و تیم تخصصی او مورد بررسی کارشناسی قرار میگیرد.