مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی سازمان صدا و سیما یادواره ادبی را با عنوان «پنج گنج شهادت» و با هدف تکریم و ادای دین به شهیدان دفاع مقدس دوازده روزه در قطعه ۲۴ بهشت زهرا برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه با مشارکت سازمان بهشت زهرا و با شعرخوانی برخی شاعران از جمله علیرضا قزوه، محمود حبیبی کسبی، ناصر فیض، سید مسعود علوی تبار، هیلانه عطاءالله (از دمشق) و سیده کبری حسینی بلخی (از افغانستان) در مدح و رثای شهیدان محمد باقری، غلامرضا محرابی، مهدی ربانی، محمدحسن محققی (حسن محقق) و محمدرضا نصیر باغبان (محسن باقری) برگزار شد.

محدثی خراسانی، دبیر یادواره ادبی برنامه گفت: این یادواره ادبی، ادای دینی است به شهیدانی که در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و همواره باعث افتخار ایران شدند.

وی افزود: این سرداران شهید هم از جمله چهره‌هایی هستند که نه‌تنها در میدان مقاومت، بلکه در ذهن و زبان شاعران ایرانی نیز جایگاهی ویژه دارند.