به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،اقای سلطانی مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت این رقابتهادر سطح کشور در رشته های مختلف در حال برگزاری است و استان کرمان هم به منظور استعدادیابی و پرورش استعدادها برای پسران در رشته تنیس روی میز و برای دختران در رشته والیبال میزبان دختران و پسران رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال از سراسر کشور است.. در حال حاضر ۷۰۰ ورزشکار در این دو رشته در استان کرمان حاضر هستند

تنیس روی میز پسران از بیست و سوم مهرماه شروع شده و تا بیست و ششم ادامه دارد و والیبال دختران از بیست و چهارم مهر ماه تا بیست و نهم مهرماه برگزار می‌شود..

از استان کرمان هم در رشته‌های مختلف ورزشی ۳۰ تیم ختران و پسران برای رقابت به استان‌های دیگر اعزام شدند