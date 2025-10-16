به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: گروهی تخصصی از پلیس امنیت اقتصادی به محل انبار شرکت در یکی از بنادر تجاری استان اعزام و پس از بازرسی‌های دقیق از این محل، ۷۲ کانتینر حاوی سنگ معدنی سلیستین آماده صادرات را شناسایی و توقیف کردند.

سردار علی اکبر جاویدان افزود: بررسی‌های فنی و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد شرکت مذکور مجوز صادرات این نوع سنگ معدنی را نداشته و به صورت غیر قانونی قصد خروج این سرمایه ملی از کشور را داشته است.

وی گفت: ارزش این محموله ۲۰۰ میلیارد ریال است.

فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: در این رابطه یک تن دستگیر و با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.