ماموران انتظامی هرمزگان یک محموله دو هزار تنی سنگ معدنی از نوع سلیستین در یکی از بنادر استان کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: گروهی تخصصی از پلیس امنیت اقتصادی به محل انبار شرکت در یکی از بنادر تجاری استان اعزام و پس از بازرسیهای دقیق از این محل، ۷۲ کانتینر حاوی سنگ معدنی سلیستین آماده صادرات را شناسایی و توقیف کردند.
سردار علی اکبر جاویدان افزود: بررسیهای فنی و استفاده از سامانههای اطلاعاتی پلیس نشان داد شرکت مذکور مجوز صادرات این نوع سنگ معدنی را نداشته و به صورت غیر قانونی قصد خروج این سرمایه ملی از کشور را داشته است.
وی گفت: ارزش این محموله ۲۰۰ میلیارد ریال است.
فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: در این رابطه یک تن دستگیر و با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.