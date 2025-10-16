درخشش صدا و سیمای خراسان جنوبی در جشنواره تولیدات هنری فانوس
در نهمین دوره جشنواره ملی تولیدات هنری فانوس، آثار صدا و سیمای خراسان جنوبی در بخشهای مختلف این رویداد هنری به مقامهای برتر دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، این جشنواره در رشتههای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، فیلم، موسیقی و سرود و تولیدات رادیویی برگزار شد و صدا و سیمای خراسان جنوبی در چندین بخش موفق به کسب رتبه برتر گردید.
صدا و سیمای استان در بخش مستند کوتاه، نمایش رادیویی، موسیقی و سرود، نماهنگ و فیلم، آثار برجستهای ارائه داد که مورد تقدیر داوران قرار گرفت.
غفور محمدزاده در بخش موسیقی، هانیه پیرامی، مهدی حقگو و فرشته بهمنزاده در بخش نمایش رادیویی و عبدالله اسماعیلی درمیان در بخش نماهنگ عنوانهای برتر این جشنواره را از آن خود کردند.