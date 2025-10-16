پخش زنده
امروز: -
مسوول واحد باغبانی مهاباد گفت: وزش تندباد هفته جاری ۱۰ تا ۱۵ درصد به باغات سیب این شهرستان خسارت وارد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، هدایت عبدولی با اشاره به اینکه هم اکنون فصل برداشت سیب از باغات این شهرستان آغاز شده است، گفت: وزش تندباد در این فصل باعث ریزش محصول باغات سیب میشود و سیب درجه یک را به درجه ۲ و زیردرختی تبدیل میکند.
او افزود: ریزش میوه بر اثر وزش باد باعث خسارت به محصول شده و این میوه تنها به عنوان محصول زیردرختی و به منظور استفاده در کارخانهها تولید آبمیوه و کنسانتره قابلیت استفاده دارد و با توجه به قیمت پایین آن باغداران را متضرر میسازد.
وی یادآور شد: امسال به دلیل بروز تگرگ و سرمازدگی بهاره، میزان برداشت سیب بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر شده و پیشبینی میشود که حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تُن سیب از باغات این شهرستان برداشت شود.
مسوول واحد باغبانی مهاباد به باغداران توصیه کرد که برای جلوگیری از ریزش محصول در اولین فرصت، کار برداشت سیب را انجام دهند تا از خسارتهای احتمالی مانند وزش باد بکاهند.
عبدلی گفت: خسارت ناشی از وزش باد در باغات سیب مشمول بیمه محصولات کشاورزی نمیشود و زیان این خسارت تنها متوجه باغداران و تبدیل سیبهای درجه یک به سیب صنعتی است.
وی تصریح کرد: تاکنون نتایج بررسی کارشناسان مراکز جهادکشاورزی جمعبندی نشده و میزان دقیق ریالی خسارت وارد شده به باغات تعیین نشده است.
وی با بیان اینکه مهاباد قطب تولید سیب منطقه است، افزود: در این شهرستان حدود هشت هزار هکتار باغ سیب وجود دارد که هفت هزار و ۴۷۰ هکتار آن بارور بوده و پیشبینی میشود امسال به طور میانگین، ۱۶ تن در هر هکتار سیب برداشت شود.
مسوول واحد باغبانی مهاباد گفت: سیب تولیدی در ارقام مختلف، بهویژه «رد» و «گلدن» و برخی ارقام خارجی است که به دلیل کیفیت مطلوب، قابلیت انبارداری و حمل و نقل به بازارهای داخلی و خارجی را دارد.
عبدولی با اشاره به فعالیت ۳۱ واحد سردخانهای افزود: ظرفیت ذخیرهسازی این واحدها بیش از ۱۵۵ هزار تن انواع میوه است و سیب تولیدی متناسب با نیاز بازار تا پایان سال به تدریج از سردخانهها عرضه میشود.
وی ادامه داد: حدود ۲۰ درصد محصولات باغی مهاباد به صورت تازهخوری مصرف و ۸۰ درصد نیز به سایر شهرستانها و استانهای همجوار ارسال میشود.
وی یادآور شد: مهاباد در بین بین شهرستانهای استان از لحاظ تولید سیب در جایگاه پنجم و بعد از شهرستانهای ارومیه، سلماس، اشنویه و نقده قرار دارد و ۱۵ درصد سیب استان در این شهرستان برداشت میشود.