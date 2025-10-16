به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: پیکر‌های کادر درمان این دانشگاه امروز بر دستان مردم این شهرستان در جوار قبور شهدای گمنام این دانشگاه تشییع و در زادگاهشان شهر‌های فسا، میانشهر و روستای امیرحاجیلو بخش ششده و قره بلاغ به خاک سپرده شد.

بابک پزشکی افزود: در حادثه تصادف ۲ سواری با یک دستگاه کامیون در روز سه شنبه ۲۲ مهرماه در جاده فسا به داراب حد فاصل روستای هارم، پنج نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا جان باختند.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.