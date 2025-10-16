به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکردگفت:دستگاه DR، از تجهیزات نوین تصویربرداری پزشکی، با ارائه تصاویر دیجیتال با کیفیت بالا، با تعرفه دولتی، نقش مهمی در بهبود فرآیند تشخیص و درمان بیماران ایفا می‌کند.

صالحی فرد افزود:با راه اندازی این دستگاه و همکاری پزشکان و متخصصین مجرب، مجموعه‌ای کامل از خدمات بهداشت و درمانی به مراجعان خواهد شد.

برای خرید، جا نمایی و فراهم کردن زیر ساخت‌های این دستگاه، نزدیک به ۷۰میلیارد ریال هزینه شده است.