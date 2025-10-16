نامناسب بودن پیاده روهای ویژه روشندلان ورامینی، رفت و آمد آنها را در سطح این شهرستان با مشکلات و موانع متعددی روبرو ساخته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به رغم گذشت هفت سال از قانون حمایت از حقوق معلولان، روشندلان ورامینی به دلیل شرایط نامناسب پیاده روهای ویژه آنها، با مشکلات و موانع متعدد رفت و آمدی در سطح این شهرستان روبرو هستند.

هفت سال از قانون حمایت از حقوق معلولان می گذرد و خبرنگار ما در ورامین به مناسبت روز عصای سفید وضعیت مناسب سازی پیاده رو های این شهر را بررسی کرده است.