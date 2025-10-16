به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این همایش حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی علیدادی نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه صادرات یکی از پایه‌های اقتدار کشور است، گفت: ایران قوی الزاماتی دارد که یکی از آنها صادرات است زیرا صادرات دانش دانشمندان و علمای آن کشور را نیز نشان می‌دهد و برای کشور شهرت می‌آورد.

سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق کرمان در این همایش با اشاره به اینکه در حوزه صادرات متناسب با ظرفیت‌های استان کرمان کار نشده، افزود: ۱۰ میلیار دلار ظرفیت استان است در حالی که اکنون کمتر از سه میلیارد دلار صادرات داریم که عمده آن هم مواد خام از جمله پسته، خرما، سنگ‌آهن، کاتد و ... است.

عبدالحسین همتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس نیز ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌های صادراتی باید تغییر کند تا این عرصه رشد کند؛ افزود: صادرات استان کرمان عموما خام فروشی است و باید به محصولات با ارزش افزوده تبدیل شود که به توسعه استان نیز کمک خواهد.

سیدمهدی قویدل معاون دادگستری کل استان کرمان نیز در این همایش گفت ۱۲۰ مصوبه در دادگستری استان کرمان در حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داشته‌ایم و در بحث پیشگیری و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، برای بیش از ۳۷ واحد تولیدی کار اثربخش انجام و حفظ اشتغال ۶۳ هزار و ۴۹۰ نفر صورت گرفته است.

حجت الاسلام امان‌الله علیمرادی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط کشور و دشمنی‌ها با ایران اسلامی که می‌خواهند ملت ما را به زانو در بیاروند، گفت: در این دوره کار اقتصادی و صادرات به منزله جهاد تلقی می‌شود