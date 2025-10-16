بعد از سال‌ها چشم انتظاری واحد‌های مسکونی ساخته شده در طرح نهضت ملی مسکن شهرستان نهاوند به متقاضیان واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر کل بنیاد مسکن استان همدان گفت: در شهرستان نهاوند امسال تا پایان سال حدود ۳۳۶ واحد تحویل متقاضیانی که آورده خود را تکمیل کرده‌اند، می‌شود.

مسعود رضایی افزود: در این مرحله ۱۳۶ واحد مسکونی که آورده متقاضیان آن تکمیل شده است بر اساس امتیازی که کسب کرده‌اند به متقاضیان تحویل داده شد.

او تصریح کرد: در شهرستان نهاوند تاکنون بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ متقاضی دریافت مسکن ثبت نام شده‌اند، که هزار و ۷۰۰ نفر واجد شرایط هستند.