پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند گفت:پسماندسوزی عامل تشدید آلودگی هوا و جرم زیست محیطی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند با تأکید بر غیرقانونی بودن پسماندسوزی، از آغاز برخورد قانونی با متخلفان و فعال شدن گشتهای مشترک محیط زیست، شهرداریها و دهیاریها خبر داد.
نقی میرزاکریمی با اعلام این خبر گفت: هر سال در فصل پاییز و زمستان با وجود اطلاع رسانی گسترده از طریق رسانه ها، فضای مجازی و نصب بنر در سطح شهرستان درباره جرم بودن پسماندسوزی، متأسفانه همچنان برخی افراد اقدام به سوزاندن شاخ و برگ درختان کرده و موجب آلودگی هوای دماوند میشوند.
وی با بیان اینکه پسماندسوزی طبق قانون جرم محسوب میشود و مأموران یگان حفاظت محیط زیست نخستین برخورد قانونی سالجاری را با یکی از متخلفان انجام دادند، افزود: گشتهای شهرداریها و دهیاریها نیز موظف شدهاند با هماهنگی محیط زیست، نظارت خود را در این زمینه تشدید کنند.
میرزاکریمی از شهروندان خواست در راستای صیانت از حقوق عامه و سلامت جامعه، همکاری لازم را با مأموران محیط زیست داشته باشند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند بیان داشت: از مردم میخواهیم ضمن آگاه سازی سرایداران و افراد ناآگاه نسبت به قوانین، در صورت مشاهده موارد پسماندسوزی در سطح شهرستان، موضوع را از طریق ارسال پیامک به شماره ۰۹۹۲۱۰۰۱۵۴۰ اطلاع دهند.