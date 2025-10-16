به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند با تأکید بر غیرقانونی بودن پسماندسوزی، از آغاز برخورد قانونی با متخلفان و فعال شدن گشت‌های مشترک محیط زیست، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد.

نقی میرزاکریمی با اعلام این خبر گفت: هر سال در فصل پاییز و زمستان با وجود اطلاع رسانی گسترده از طریق رسانه ها، فضای مجازی و نصب بنر در سطح شهرستان درباره جرم بودن پسماندسوزی، متأسفانه همچنان برخی افراد اقدام به سوزاندن شاخ و برگ درختان کرده و موجب آلودگی هوای دماوند می‌شوند.

وی با بیان اینکه پسماندسوزی طبق قانون جرم محسوب می‌شود و مأموران یگان حفاظت محیط زیست نخستین برخورد قانونی سالجاری را با یکی از متخلفان انجام دادند، افزود: گشت‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز موظف شده‌اند با هماهنگی محیط زیست، نظارت خود را در این زمینه تشدید کنند.

میرزاکریمی از شهروندان خواست در راستای صیانت از حقوق عامه و سلامت جامعه، همکاری لازم را با مأموران محیط زیست داشته باشند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند بیان داشت: از مردم می‌خواهیم ضمن آگاه سازی سرایداران و افراد ناآگاه نسبت به قوانین، در صورت مشاهده موارد پسماندسوزی در سطح شهرستان، موضوع را از طریق ارسال پیامک به شماره ۰۹۹۲۱۰۰۱۵۴۰ اطلاع دهند.