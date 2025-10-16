با امضای تفاهمنامه‌ای بین قوه قضائیه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بیش از ده میلیون احکام و رای‌های صادر شده، در اختیار محققان و دانشگاهیان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با امضای تفاهمنامه ای بین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، بیش از ده میلیون احکام و رای های صادر شده در دادنامه های قضائی که اطلاعات هویتی طرفین پرونده در آن ها حذف شده است، در اختیار محققان و دانشگاهیان قرار گرفت.

قرار است این نمونه آراء قضائی، که محصول ۱۴ سال فعالیت دستگاه قضاست، مبنای پژوهش ها و پایان نامه های دانشگاهیان باشند.